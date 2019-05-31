Смертельное ДТП в Харькове: автошколу Зайцевой закрыли [ Редактировать ]
Автошколу в Харькове, где училась виновница смертельного ДТП Елена Зайцева, временно приостановила работу, сказал начальник главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.
Он напомнил, что аккредитационная комиссия рассмотрела перечень нарушений, которые касались материально-технической базы, и, согласно процедуре, предложила их исправить. На это время работа автошколы была приостановлена.
"Понимая общественный резонанс, я так полагаю, они решили их не исправлять. Потому что им все равно бы уже не дали нормально жить. Поэтому они решили в принципе закрывать деятельность автошколы", - отметил он.
Криклий обратил внимание, что его ведомство лишено функции проверки автошкол и может их проинспектировать только в случае каких-либо происшествий.
"В школе, где училась Зайцева, факты нарушений обнаружило следственное управление Харьковской области в рамках следственных действий. Они проверяли наличие журналов, присутствовала ли Зайцева на обучении, расписывалась ли в журналах во время посещения занятий. В ходе этого они обнаружили определенные недостатки в деятельности автошколы, о чем сообщили нам. И мы уже это обращение рассмотрели", - рассказал Криклий.
Напомним, адвокаты виновников трагедии подали апелляцию, чтобы обжаловать тюремный приговор обоим фигурантам.
Елена Зайцева и Геннадий Дронов были приговорены 26 февраля Киевским районным судом к 10 годам лишения свободы по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.
Кроме того они должны будут выплатить семьям шести погибших и пятерым пострадавшим в аварии, которая произошла 18 октября 2017 года на перекрестке улицы Сумской с переулком Мечникова в Харькове.
После чего Дронов выдвинул новые требования, а Зайцева выступила с заявлением.
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