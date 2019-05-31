Смертельное ДТП под Хмельницким: среди погибших трехлетний ребенок (фото) [ Редактировать ]
Под Хмельницким произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека. Среди жертв также трехлетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Хмельницкой области.
Жуткая авария произошла возле с. Колыбаевка Каменец-Подольского района в пятницу, 31 мая. На подъезде к селу столкнулись легковой автомобиль Chevrolet Aveo и грузовик MAN.
В результате ДТП три человека из легковушки погибли на месте происшествия. По предварительным данным среди погибших - мать с трехлетним ребенком. На месте аварии работает следственно-оперативная группа ГУНП в Хмельницкой области.
Ранее под Тернополем в жутком ДТП погибли сотрудники "Укрэнерго".
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