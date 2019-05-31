Под Хмельницким произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека. Среди жертв также трехлетний ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Хмельницкой области.

Жуткая авария произошла возле с. Колыбаевка Каменец-Подольского района в пятницу, 31 мая. На подъезде к селу столкнулись легковой автомобиль Chevrolet Aveo и грузовик MAN.

В результате ДТП три человека из легковушки погибли на месте происшествия. По предварительным данным среди погибших - мать с трехлетним ребенком. На месте аварии работает следственно-оперативная группа ГУНП в Хмельницкой области.

Ранее под Тернополем в жутком ДТП погибли сотрудники "Укрэнерго".