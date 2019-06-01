Імпічмент та депутатська недоторканість: депутати наполягають на прийнятті першочергових законів [ Редактировать ]
Ухвалити все й одразу. На голосуванні одним пакетом законів про імпічмент і зняття депутатської недоторканності наполягають у команді президента Володимира Зеленського.
З такою ініціативою виступають й окремі народні обранці. Хоча й припускають: у розпал виборчої кампанії в Раді навряд чи знайдеться необхідна кількість голосів.
На думку нардепа Андрія Білецького, закони про імпічмент президентові та позбавлення парламентаріїв депутатського імунітету - першочергово має розглянути Верховна Рада наступного скликання.
"Хочемо контролю і відповідальності по відношенню до вищих чиновників - давайте це зробимо комплексно: закон про імпічмент, закон про зняття депутатської недоторканності - в один день, одним пакетом у Верховній Раді. Ця Верховна Рада, безумовно - цього зробити не зможе, у тому числі й по технічним причинам. Це повинно бути винесено на перші пленарні дні наступної Верховної Ради. Я вважаю, що це треба подавати в новий парламент, з новими людьми, з новими політичними силами", - наголосив Андрій Білецький, народний депутат, позафракційний.
по теме
Які правові підстави для розпуску Верховної Ради?
За Конституцією, президент може розпустити парламент з трьох причин
Депутати не підтримали проведення виборів за закритими партійними списками - Андрій Парубій
У Верховній Раді активно обговорюють оприлюднену Адміністрацією президента стенограму зустрічі Володимира Зеленського з лідерами фракцій
"Чи ви думаєте, бути прем'єр-міністром просто": Володимир Гройсман зробив заяву
Аби відправити у відставку прем'єра Володимира Гройсмана та разом з ним весь уряд, у парламенті не вистачило голосів
Інавгурація президента: які заяви зробив Володимир Зеленський
Володимир Зеленський оголосив, що відправляє депутатів на дострокові вибори. Але перед тим хоче, щоб вони ухвалили кілька законів. Про що йдеться? І які ще гучні заяви пролунали?
Інавгурація президента, зміни до закону про ДБР: як голосували народні депутати
На це голосування чекали майже місяць, фактично з 21 квітня, коли українці остаточно визначилися з новим президентом держави. Та ухвалювати рішення в парламенті не поспішали