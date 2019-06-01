Ухвалити все й одразу. На голосуванні одним пакетом законів про імпічмент і зняття депутатської недоторканності наполягають у команді президента Володимира Зеленського.

З такою ініціативою виступають й окремі народні обранці. Хоча й припускають: у розпал виборчої кампанії в Раді навряд чи знайдеться необхідна кількість голосів.

На думку нардепа Андрія Білецького, закони про імпічмент президентові та позбавлення парламентаріїв депутатського імунітету - першочергово має розглянути Верховна Рада наступного скликання.

"Хочемо контролю і відповідальності по відношенню до вищих чиновників - давайте це зробимо комплексно: закон про імпічмент, закон про зняття депутатської недоторканності - в один день, одним пакетом у Верховній Раді. Ця Верховна Рада, безумовно - цього зробити не зможе, у тому числі й по технічним причинам. Це повинно бути винесено на перші пленарні дні наступної Верховної Ради. Я вважаю, що це треба подавати в новий парламент, з новими людьми, з новими політичними силами", - наголосив Андрій Білецький, народний депутат, позафракційний.