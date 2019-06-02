В Сирии в результате подрыва автомобиля погибли люди [ Редактировать ]
В Сирии в городе Ракка в результате подрыва автомобиля погибли десять человек. Об этом сообщила Обсерватория по правам человека, передает Associated Press.
По информации правозащитников, среди погибших - пять представителей "Сил демократической Сирии" и пять мирных жителей.
По предварительной информации, автомобиль подорвал террорист-смертник.
Также сообщается, что в Ракке сработали два взрывных устройства - одно из них в действие привел смертник на контрольно-пропускном пункте в районе площади Наим, второе сработало на обочине дороги в центре города.
Пока никто не взял на себя ответственность за произошедшее.
Ранее мы писали о том, что Израиль нанес воздушный удар по сирийской провинции.
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