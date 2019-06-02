Взрыв на заводе в России: количество жертв возросло [ Редактировать ]
Министерство здравоохранения России сообщает, что после взрыва в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в городе Дзержинске, Нижегородской области, за медицинской помощью обратилось 85 человек. Среди них 39 - работники завода, сообщает Интерфакс.
"По последним данным, в связи со взрывом на территории завода Кристалл всего за медицинской помощью обратилось 85 человек, 39 работников завода и 46 жителей города", - сообщили в Минздраве РФ.
Напомним, что в субботу, 1 июня, произошел взрыв в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в городе Дзержинске.
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