Министерство здравоохранения России сообщает, что после взрыва в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в городе Дзержинске, Нижегородской области, за медицинской помощью обратилось 85 человек. Среди них 39 - работники завода, сообщает Интерфакс.

"По последним данным, в связи со взрывом на территории завода Кристалл всего за медицинской помощью обратилось 85 человек, 39 работников завода и 46 жителей города", - сообщили в Минздраве РФ.

Напомним, что в субботу, 1 июня, произошел взрыв в цехе по производству тротила на заводе "Кристалл" в городе Дзержинске.