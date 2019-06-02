Боевики понесли потери на Донбассе [ Редактировать ]
В течение минувших суток, 1 июня, боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них два раза - с использованием запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, сообщает "Униан".
В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил ответ. По данным разведки, 1 июня двое оккупантов были уничтожены, еще двое - ранены.
С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.
Ранее сообщалось, что боевики из минометов обстреляли украинских военных.
по теме
Война на Донбассе: боевики из минометов обстреляли военных
В среду, 29 мая, вооруженные формирования России 19 раз нарушили режим прекращения огня
Война на Донбассе: боевики несут потери
Боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня
США намерены передать Украине летальное оружие
Волкер заявил, что США готовы передать Украине летальное вооружение
На Донбассе ранен боец ВСУ
28 мая местные боевики и российские военные на Донбассе дважды нарушили режим прекращения огня
Война на Донбассе: боевики продолжают обстрелы
Боевики на Донбассе снова нарушили режим прекращения огня