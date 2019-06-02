В течение минувших суток, 1 июня, боевики на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня, из них два раза - с использованием запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов калибра 82 мм, сообщает "Униан".

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В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На каждый обстрел противник получил ответ. По данным разведки, 1 июня двое оккупантов были уничтожены, еще двое - ранены.

С начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На каждый обстрел противника наши подразделения дали адекватный ответ, потери врага уточняются.

Ранее сообщалось, что боевики из минометов обстреляли украинских военных.