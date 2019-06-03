Военный аэродром в Сирии подвергся ракетному обстрелу [ Редактировать ]
Военный аэродром Т-4, расположенный в сирийской провинции Хомс, подвергся ракетному обстрелу, сообщает агентство SANA.
При атаке на аэродром погиб один человек, двое ранены. Повреждены склад боеприпасов и ряд других зданий.
Сирийские военные заявили, что удары наносила армия Израиля. Атаки были отражены сирийскими ПВО, уничтожены три ракеты.
Ранее мы писали о том, что Израиль нанес воздушный удар по сирийской провинции. Также сообщалось, что войска Соединенных Штатов должны полностью покинут Сирию за три месяца. Вывод американских военнослужащих из Сирии планируется в ближайшие недели, а завершится он к концу апреля.
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