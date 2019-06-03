Олег Усачев - редкий случай в украинской политике. Полтора месяца назад он добровольно отказался от мандата депутата городского совета Каменского (бывший Днепродзержинск). И одновременно вышел из партии "Батькивщина", с которой еще недавно связывал свое политическое будущее. Свое решение Усачев объяснил тем, что существующая система власти в Украине полностью прогнила и требует перезагрузки на всех уровнях: республиканском, региональном, городском.

О том, как выглядят реальные проблемы Украины с точки зрения украинской "промышленной глубинки", Олег Усачев рассказал в интервью нашему изданию.

- Насколько известно, вы по профессии юрист…

-Да. Точнее арбитражный управляющий.

- То есть вы человек, который профессионально может оценить уровень финансовой состоятельности той или иной организации, попросту специалист по банкротствам?

- В сфере этой юридической специализации я работаю очень давно. Практически всю свою профессиональную жизнь. Опыт большой, поэтому я точно могу оценить последствия, которыми чревата та или иная управленческая и финансовая стратегия. Город Каменское - серьезно болен и диагноз этой болезни крайне не утешителен: город - банкрот!

- Правильно ли я понимаю, что именно правовая оценка того, как управляет Каменским нынешняя городская власть, послужила толчком к тому, что вы сложили с себя полномочия депутата?

- Совершенно верно. Город Каменское - крупный промышленный центр, в котором живет четверть миллиона человек. Эти люди много и тяжело работают. Они заслуживаютуважения и человеческого отношения к себе: чтобы им не врали, чтобы их не обворовывали, чтобы обеспечили им комфортные и безопасные условия жизни. Ни одного из этих трех условий городская власть сегодня не выполняет.

Как специалист в области финансового права, я должен констатировать факт: город Каменское - банкрот, хотя, к сожалению, абсолютное большинство депутатского корпуса и мэр города не в состоянии этого осознать.

Преступная безответственность на фоне циничного дерибана и договорняка - вот это и есть вся суть политики руководства города. Ни обсуждения, ни анализа, ни адекватной оценки рисков - ничего из того, для чего этих людей выбрали депутатами жители Каменского в стенах горсовета не происходит. Дошло до того, что депутатский корпус принимает единогласно решения, не читая текст документов, за которые он голосует. Эти решения ведут к тому, что город неумолимо приближается к банкротству. Долговая нагрузка в 1,8 миллиарда грн - это неподъемные деньги для Каменского. При том, что годовой доход городскогобюджета около 2,6 млрд грн.

Никто из руководства города не имеет внятного понимания, что делать с такой долговой нагрузкой, более того, коммунальные предприятия Каменского продолжают загоняться в долги.

Я неоднократно доносил свою позицию до городского головы Андрея Белоусова, считая такую политику преступлением перед городом и горожанами. Но городская власть ведет себя как временщик, после которого - хоть потоп. Я, как профессиональный юрист и как ответственный житель Каменского, не желаю участвовать в этом коллективном самоубийстве.Поэтому отказался от депутатского мандата - это честно. Когда я баллотировался в депутаты - я обещал жителям города развитие и безопасность, а не финансовый и коммунальный коллапс.

- А можно описать, в чем заключается коллапс? Каковы механизмы банкротства и чем это реально угрожает городу?

- Во-первых: согласно Закона Украины "Про восстановление платёжеспособности должника или признание его банкротом", предусмотрена субсидиарная ответственность учредителя за доведение субъекта хозяйственной деятельности до банкротства. Эта позиция четко изложена в постановлении Большой палаты Верховного Суда Украины от 04.09.2018г. по делу №923/1297/14

Во-вторых: 21.10.2019 в Украине вступает в действие новый кодекс о банкротстве. Не вдаваясь в обстоятельный юридический анализ, который широкой публике может показаться сложным для восприятия, скажу следующее:горсовет Каменского ожидает арест счетов по субсидиарной ответственности по доведенным до банкротства коммунальным предприятиям - за долги КП "Городской водоканал", КП "Трамвай", КП "Теплосети" и многим другим.

Банкротство - больше не гавань для должника, а новое эффективное средство по взысканию задолженности. Кроме этого,за доведением до банкротства КП "Каменские теплосети" (горсовет принял решение о передачи имущества вновь созданному предприятию) неминуемо последует остановка ТЭЦ - ей просто некому поставлять теплоноситель. Однозначно, юристы Государственной фискальной службы, НАК "Нефтогаза" и ТЭЦ обратятся в суд о возврате имущества и взыскании с городского совета Каменского всей задолженности КП "Теплосети". На принятие и исполнение каких-либо судебных решений потребуется немало времени, которого у города нет. Фактически это приведет к тому, что зимой 2019-2020 года город будет полностью парализован.

Сегодня городская власть довела коммунальное хозяйство города до такого состояния, что практически все коммунальные предприятия являются должниками. Согласно закону (а его действие в Украине никто отменить не может, даже "смотрящие" и "пилящие" бюджет Каменского), в следствие исков, инициированных кредиторами, будет произведен арест счетов городского совета.

К сожалению, мэр и депутаты не имеют малейшего понятия как решить данную проблему, с которой неминуемо уже в конце 2019 столкнется город и горожане. Но хуже того, они отмахнулись от этих рисков, стараются их не замечать и продолжают планомерно наращивать городские долги. Я думаю, если бы это были их личные финансы и личные предприятия, они бы так не поступали, а с общественной собственностью можно творить все что угодно.

- Но ведь на что-то же они все-таки рассчитывают? Неужели депутаты и мэр не думают об правовой ответственности?

- То, на что они рассчитывают, это очень примитивные, спорные в правовом отношении и очень нечистоплотные схемы. Их суть проста – вогнать существующее коммунальное предприятие в долги, создать параллельно новое предприятие, на которое передать активы предприятия-должника. После этого предприятие-должник провести через процедуру банкротства и ликвидировать. Таким образом, расчет на то, что деньги, выкачанные через мутные схемы из коммунальных предприятий, навсегда осядут в карманах частных лиц, а правовая ответственность по этим схемам не наступит никогда.

Так вот, я должен разочаровать тех, кто уповает на безнаказанность таких схем. Они забывают о решении Европейского Суда по правам человека,который однозначно говорит о неотвратимости субсидиарной ответственности муниципального органа (органа местного самоуправления) по обязательствам муниципального предприятия. Так, в пункте 62 решения ЕСПЧ указано, что такое предприятие не наделено достаточной организационной и управленческой независимостью от муниципальных органов власти.

К такому выводу ЕСПЧ пришел на основании того, что деятельность муниципального предприятия

1) носит публичный характер;

2) его активы в значительной степени контролируются муниципальнымиорганами власти;

3) муниципальная власть обладает всей полнотой ответственности за принятые еюрешения, которые имеют следствием передачу имущества и последующую ликвидацию предприятия.

ЕСПЧ четко определяет, что независимо от статуса предприятия как самостоятельного юридического лица, муниципальные власти и/или государство должны быть в рамках Конвенции признаны ответственными за деятельность и бездействие муниципального предприятия.

Решение ЕСПЧ - это источник права для Украины, поэтомугородской власти не избежать финансовой ответственности за доведение предприятий до банкротства.

К сожалению, все это очень больно ударит по горожанам. Я даже не представляю каких усилий будет стоить запуск отопления в этом году, как будет финансироваться городской электротранспорт. Причем, все эти проблемы депутаты и мэр создали себе сами, вернее даже не себе, а всем горожанам.

- Но ведь, наверное, даже, если такой крупный город окажется банкротом, то будет принято какое-то политическое решение, в том числе и в Киеве, чтобы не допустить коммунальной катастрофы? Неужели в Украине был хоть один такой прецедент?

- К несчастью для Каменского, такие прецеденты были. Причем с не менее крупным городом и даже областным центром. Я говорю о Херсоне. Там возникла подобная ситуация, которая рассматривалась в различных судебных инстанциях, вплоть до Верховного Суда Украины. Согласно решений Верховного Суда Украины (Большой палаты), субсидиарную ответственность полностью возложили на городской совет Херсона. Мы же понимаем, что, если "политические решения" будут раз за разом отменять нормы закона, это чревато не только полным развалом судебной системы, но и дальнейшей безнаказанностью чиновников и депутатов на местах.

Посмотрите, что происходит, например, с пресловутым ТОВ Трейд Инвест Холдинг, которое с благословения городских властей безнаказанно высасывает бюджетные соки из Каменского. Эта мифическая компания построила в городе 25 мини-котельных, которые должны были дать городу существенную экономию, повысить энергоэффективность и т.д. По крайней мере, так это официально подавалось. Но как обстоять дела с этими котельными на самом деле? Это стоило бы проверить соответствующим органам. Потому что есть небезосновательные подозрения, что эти котельные могут "втихаря" датироваться энергоносителями, полученными от КП "Теплосети". Если это так, то в чем же тогда эффективность новых котельных? В чем их выгода для экономики город? Неужели вся эта история с ТОВ Трейд Инвест Холдинг была придумана только как система хищения городского бюджета?

Предприятий, подобных ТОВ Трейд Инвест Холдинг существуют десятки. Неудивительно, что они процветают, а коммунальные предприятия загоняются в долги и банкротятся. Скажите мне, разве это адекватное и профессиональное управление городским хозяйством?

Беда в том, что в депутатском корпусе Каменского нет юристов. Нет их и среди "смотрящих" и советников мэра. Поэтому они просто не отдают себе отчета, какую бомбу закладывают по Каменское и какой угрозе подвергают жизни его жителей.

- Вы были депутатом от ВО "Батькивщина". С лидером городской партийной организации Александром Плахотником вас связывают партнерские и дружеские отношения?

- "Батькивщина" мне импонировала как политическая сила, которая принципиально, как мне казалось, пытается обеспечить украинцам социальную защиту и безопасность, а городской громаде - развитие. К сожалению, я не увидел в позиции городской "Батькивщины" той принципиальности и конструктивности, на которую рассчитывал. С АлександромПлахотником у нас действительно давние дружеские и партнерские отношения. Но такие же давние дружеские и партнерские отношения связывают Плахотника и с мэром Каменского Андреем Белоусовым. В результате "Батькивщина" в городе не заняла той активной гражданской и социальной позиции, на которой дела акцент Юлия Тимошенко. Будучи юристом того же профиля, что и я, Плахотник не может не понимать, что Каменское в шаге от банкротства, мы неоднократно с ним это обсуждали. Но он никогда не пойдет против Белоусова по причинам личного характера. А я, в свою очередь, не вижу себя в политической силе, которая решила просто постоять в стороне, когда городу угрожает катастрофа.

Я хочу, чтобы меня правильно поняли - в моей позиции по отношению к Белоусову и Плахотнику нет ничего личного. Но я не могу находится в рядах политсилы, которая поддерживает решения городского головы, с которыми я профессионально и по-человечески не согласен.

- Не кажется ли вам, что таким образом вы перечеркнули свою политическую карьеру?

- Во-первых, для меня политика - не самоцель, а средство профессиональной самореализации и востребованности. Если мои знания и опыт могут помочь громаде Каменского, они будут востребованы. Тем более, что сейчас политика становится несистемной - посмотрите на феномен Зеленского. Людям надоели красивые слова о любви к стране и городу, за которыми прячется прогнившая, коррупционная система власти. Я много общался и общаюсь с жителями Каменского - и как юрист, и как депутат и как такой же горожанин как все - люди все прекрасно понимают! Они понимают, как на самом деле устроена власть, кто, как и где их обманывает. Люди видят, что город деградирует: рушится коммунальная сфера, растут тарифы, сокращаются рабочие места… Зато "смотрящие" за бюджетными потоками получают возможность приобрести пятую по счету иномарку.

Городская власть нуждается в перезагрузке. Сегодня в горсовете заседают представители партий, которым на прошедших президентских выборах народ дал свою негативную оценку. И в этой оценке я полностью согласен с жителями Каменского. Поэтому, я буду сотрудничать с той политической силой, которой люди доверяют, с которой связывают надежды на мир и развитие. Надеюсь, что в результате выборов в Верховную Раду и последующих выборов в местные органы власти, город начнут не банкротить, а по-настоящему развивать. В этих процессах я планирую принимать самое активное участие и вместе с горожанами выбрать ту политическую силу, с которой мы вместе будем строить будущее. Убежден, мы сумеем исправить то, что натворили за все эти годы депутаты и чиновники.

Беседу провел Александр Иванов