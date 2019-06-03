Зеленский уволил замглавы СБУ [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский уволил заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенка с должности. Соответствующий указ обнародован на сайте президента.
Напомним, что 31 марта Виктор Кононенко подал рапорт об увольнении.
Ранее сообщалось, что Зеленский уволил главу Госпогранслужбы, а также назначил начальника СБУ.
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