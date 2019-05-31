Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Государственной пограничной службы Петра Цигикала. А также освободил его от военной службы.

Напомним, Цигикал возглавил Госпогранслужбу в июле 2017 года после отставки Виктора Назаренко. При президенте Петре Порошенко Цигикал сделал стремительную карьеру, пройдя путь от полковника до генерала армии меньше чем за четыре года.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский назначил членов СНБО Украины. А также Зеленский назначил начальника Службы безопасности.