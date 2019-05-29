Зеленский назначил начальника Службы безопасности [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Максима Донца начальником Службы безопасности президента Управления государственной охраны.
Об этом сообщает пресс-служба главы государства в среду, 29 мая.
"Назначить Донца Максима Андреевича заместителем начальника Управления - начальником Службы безопасности президента Украины Управления государственной охраны Украины", - говорится в указе №337/2019.
Ранее президент Украины назначил секретаря СНБО, а также Зеленский назначил заместителя главы СБУ.
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