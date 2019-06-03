Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность собственного пресс-секретаря журналистку Юлию Мендель. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента Украины.

Кто такая Юлия Мендель?

Юлии Мендель 32 года. Она родилась в Херсоне, училась журналистике в Киеве. В разное время работала на телеканалах ICTV, "Эспрессо-ТВ" и "Интере". Несколько лет как журналист сотрудничает с The New York Times. Писала для украинского Forbes и американского Politico.

В 2016-м Мендель стала героиней новостей о сексуальных домогательствах. На своей странице в Facebook она написала о непристойных комментариях в ее адрес от незнакомого мужчины. Этот пост собрал сотни комментариев и вызвал бурную дискуссию о том, стоит ли о таких случаях рассказывать публично.

Напомним, президент Зеленский уволил замглавы СБУ. А также Зеленский уволил главу Госпогранслужбы.