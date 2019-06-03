Новий український правопис набирає чинності [ Редактировать ]
Відсьогодні набирає чинності новий Український правопис. У Міністерстві освіти і науки рекомендують починати впроваджувати нові норми під час публічних виступів та ділових зустрічей, а також у театрі, кіно, літературі.
В системі правил змінилося звучання та написання деяких слів, а частина допускає застосування і старих, і нових мовних приписів. Цьогорічних іспитів нововведення не торкнуться. Наразі в Міністерстві розробляють план поступового впровадження змін в освітній процес. Обов'язковими вони стануть не раніше ніж за 5 років.
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