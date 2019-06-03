При выполнении задания в районе проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Вадим Забава, сообщает пресс-служба Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

"Со скорбью сообщаем, что сегодня ночью 3 июня при выполнении задач по назначению в районе проведения операции Объединенных сил трагически погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Забава Вадим Владимирович", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что десантник был родом из Запорожья, у него остались жена, дочь и сын.

Командование Десантно-штурмовых войск ВС Украины и воинской части выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Раньше сообщалось о том, что боевики из минометов обстреляли украинских военных. А также боевики размещают тяжелое вооружение возле жилых домов на Донбассе.