Зеленский выразил соболезнования по поводу гибели военного в ООС [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский выразил сочувствие по поводу гибели военнослужащего в зоне проведения операции Объединенных сил. Об этом заявила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, передает корреспондент "УНН".
"Ночью 3 июня на Донбассе во время выполнения задач в зоне проведения операции Объединенных сил погиб военнослужащий отдельной десантно-штурмовой бригады старший сержант Забава Вадим Владимирович. Президент выражает свои соболезнования", - отметила Мендель.
Ранее сообщалось, что под Донецком погиб десантник.
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