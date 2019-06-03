Президент Украины Владимир Зеленский проведет большую пресс-конференцию после ста дней президентства. Об этом заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в ходе брифинга.

Мендель заявила, что после ста дней будут уже результаты президентства Зеленского.

"Вы можете рассчитывать на большую конференцию, когда будет сто дней президентства. Уже будут какие-то наработанные результаты", - заявила она.

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Пресс-конференцию можно ожидать в конце августа.

Напомним, президент Зеленский уволил замглавы СБУ. А также Зеленский уволил главу Госпогранслужбы.