Зеленский проведет большую пресс-конференцию [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский проведет большую пресс-конференцию после ста дней президентства. Об этом заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в ходе брифинга.
Мендель заявила, что после ста дней будут уже результаты президентства Зеленского.
"Вы можете рассчитывать на большую конференцию, когда будет сто дней президентства. Уже будут какие-то наработанные результаты", - заявила она.
Пресс-конференцию можно ожидать в конце августа.
Напомним, президент Зеленский уволил замглавы СБУ. А также Зеленский уволил главу Госпогранслужбы.
по теме
Зеленский назначил представителя президента в Конституционном суде
Президент назначил своего представителя в Конституционном суде Украины
Первая встреча Зеленского с Юнкером: чего ожидают в Еврокомиссии
Еврокомиссия подтвердила, что встреча Зеленского и Юнкера состоится, а также рассказали о своих ожиданиях
Стефанчук призвал Раду рассмотреть законопроекты Зеленского
Представитель президента в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук призвал депутатов рассмотреть законопроекты Зеленского
Зеленский назначил личного пресс-секретаря: кто им стал
Зеленский определился с должность личного пресс-секретаря
"Россия пытается изолировать Зеленского" - Климкин
Климкин считает, что российская сторона хочет изолировать Зеленского от мировых лидеров