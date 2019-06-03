Тим часом з'явилися результати останніх соцдосліджень щодо майбутніх парламентських виборів. Отже, якби вибори у Верховну Раду відбувалися найближчої неділі, до парламенту пройшли б чотири партії, які зараз долають п'ятивідсотковий бар'єр. Про це свідчить ролінгове дослідження, яке провели центр "Соціальний моніторинг" та український інститут імені Яременка.

Отже, згідно з опитуваннями соціологів, найбільшу підтримку має політсила чинного президента Володимира Зеленського. Зокрема, за партію "Слуга народу" готові віддати свої голоси понад 30 відсотків виборців.

Більше як вісім відсотків в "Опозиційної платформи - За життя". Трохи менше у "Європейської солідарності" колишньої БПП. Та сім відсотків респондентів голосували б за Всеукраїнське об'єдання "Батьківщина". Також повідомляють, що партія "Сила і честь" Ігоря Смешка набрала б майже п'ять відсотків підтримки.

А "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка понад три проценти. За даними опитування, за партію "Голос", лідером якої є музикант Святослав Вакарчук, проголосували б два відсотки опитаних громадян.

"Якщо ми спочатку подивимось на показники серед всіх опитаних, то я хочу звернути увагу, що "важко відповісти " відповідає нам трошки більше 15 відсотків, і на пряме питання "за кого ви проголуєте" 9,5% категорично кажуть, що вони не будуть голосувати при такому списку. Отже ми разом маємо 25 відсотків людей, які сьогодні не визначаються стосовно своєї електоральної підтримки", - говорить Ольга Балакірєва, голова правління Українського інституту соціальних досліджень ім. Олександра Яременка.

"Показник тих, хто не хоче і сказав, що не прийде на вибори становить 14,9 відсотків. якщо ми більше детальноподивимось на цей показник в регіональному розрізі, за територіально-поселенською структурою, то побачимо, що наші оновлені дані - вони в принципі не демонтрують якоїсь значної динаміки, ми не бачимо, щоб у нас зростала рівень готовності голосувати і якомусь з окремих регіонів чи в перних соціально-демографічних групах", - говорить Дмитро Дмитрук, директор центру "Соціальний моніторинг".