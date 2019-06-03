Наші спортсменки посіли третє місце на Чемпіонаті Європи з академічного веслування. Сьогодні вони прилетітили в Україну. Як зустрічали чемпіонок - знають наші кореспонденти.

За п'ятсот метрів до фінішу вони обігнали збірну Польщі й посіли третє місце на чемпіонаті Європи з академічної греблі, що відбувся у швейцарському місті Люцерн. Чотири українські спортсменки - Євгенія Довгодько, Дарина Верхогляд, Анастасія Коженкова та Яна Дементьєва сьогодні привезли в Київ бронзові нагороди. Обігнати наших веслувальниць вдалося конкурентам із Німеччини та Нідерландів.

"У нас на подготовку было не много времени, так как у нас экипаж - новосоздавшийся в этом году. Мы готовились около трех недель. Ну и я скажу, что это неплохой результат для начала, я думаю, мы будем готовиться дальше, нам не хватило немножко времени до первого места", - говорить Євгенія Довгодько, майстер спорту України міжнародного класу.

Двоє з учасників - Яна Дементьєва та Анастасія Коженкова - олімпійські чемпіонки 2012 року, тож змагатися на найвищому рівні для них уже звично.

"Хочется, чтобы вы нас также встречали с чемпионата мира, только с медалями. И хотелось бы конечно с лицензией на Олимпийские игры и все-таки готовиться уже в Токио и приехать, чтобы были мурашки по телу, чтобы это было более феерично, да че, медаль, все что, когда работаешь и чего-то добиваешься - это всегда победа. Пусть даже маленькая. Мы выиграли у чемпионок мира, у полячек", - говорить Анастасія Коженкова, заслужений майстер спорту України.

"Эмоции конечно только положительные, пьедестал - это всегда очень почетно и приятно следующее - это Чемпионат Украины, где у нас официальный отбор на ЧМ, в этом году он лицензионный", - говорить Яна Дементьєва, заслужений майстер спорту України.

Зараз на спортсменок очікує переліт у Дніпро. Там вони готуватимуться до Чемпіонату України. Після того, як сформують команду, вирушать на Чемпіонат світу.