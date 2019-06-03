Война на Донбассе: в штабе доложили о ситуации [ Редактировать ]
В понедельник, 3 июня, в зоне Операции Объединенных сил сепаратисты восемь раз нарушил режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.
Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток противник произвел шесть обстрелов позиций Объединенных сил. Дважды вблизи населенного пункта Новоселовка-2 - из минометов калибра 120 мм, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, и возле города Авдеевка - из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов; возле населенного пункта Каменка - из противотанковых ракетных комплексов, зенитных установок ЗУ-23-2 и станковых противотанковых гранатометов.
Также враг совершил обстрелы вблизи населенного пункта Пески из гранатометов различных систем и стрелкового оружия возле населенного пункта Николаевка - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север враг четыре раза обстрелял позиции украинскиих защитников: вблизи города Попасная - из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; возле населенного пункта Новозвановка - из минометов калибра 82 мм, боевых машин пехоты и гранатометов различных систем.
Потерь среди украинских военнослужащих нет.
"На обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований подразделения ООС дали адекватный ответ, потери противника уточняются", - отметили в штабе.
Раньше сообщалось о том, что боевики из минометов обстреляли украинских военных. А также боевики размещают тяжелое вооружение возле жилых домов на Донбассе.
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