За життя дитини медики боролися кілька днів

Дії патрульних поліцейських, які випадково поцілили в дитину на Київщині - перекваліфікують за статтею "умисне вбивство". Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

Нагадаю, трагедія сталася 31 травня в Переяславі-Хмельницькому. За версією слідства, двоє нетверезих копів стріляли по мішенях у дворі, і одна куля випадково влучила в п'ятирічного Кирилка, який грався неподалік. За життя дитини медики боролися кілька днів, але поранення в голову виявилося надто тяжким. Учора малюк помер.

Підозрюваних затримали, сьогодні суд має обрати їм запобіжний захід. Очільник Нацполіції Київщини Дмитро Ценов уже подав рапорт про відставку.