Вбивство дитини поліцейськими: голова Нацполіції Київщини подав рапорт про відставку [ Редактировать ]
Дії патрульних поліцейських, які випадково поцілили в дитину на Київщині - перекваліфікують за статтею "умисне вбивство". Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
Нагадаю, трагедія сталася 31 травня в Переяславі-Хмельницькому. За версією слідства, двоє нетверезих копів стріляли по мішенях у дворі, і одна куля випадково влучила в п'ятирічного Кирилка, який грався неподалік. За життя дитини медики боролися кілька днів, але поранення в голову виявилося надто тяжким. Учора малюк помер.
Підозрюваних затримали, сьогодні суд має обрати їм запобіжний захід. Очільник Нацполіції Київщини Дмитро Ценов уже подав рапорт про відставку.
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П'ятирічний хлопчик, у якого стріляли поліцейські, помер у лікарні. Про це повідомляє "Українська правда". Нагадаю, інцидент стався 31 травня на Київщині
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