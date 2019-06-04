Усі п'ятеро обвинувачених у вчиненні замаху на громадську активістку Катерину Гандзюк визнали свою провину. Про це вони заявили на засіданні в Покровському райсуді Дніпропетровської області, де напередодні тривали слухання.

За матеріалами справи, підозрюваний в організації нападу на Катерину Гандзюк Сергій Торбін на замовлення осіб, імена яких не називалися, схилив інших обвинувачених Грабчука, Васяновича, Вишневського та Горбунова до участі в замаху.

Усі п'ятеро визнали свою провину і погодилися на угоду зі слідством. Вироки їм оголосять у четвер. Нагадаю, напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк стався торік у липні. Жінку облили кислотою. За кілька місяців після численних операцій вона померла.