Вбивство Гандзюк: обвинувачені визнали провину [ Редактировать ]
Усі п'ятеро обвинувачених у вчиненні замаху на громадську активістку Катерину Гандзюк визнали свою провину. Про це вони заявили на засіданні в Покровському райсуді Дніпропетровської області, де напередодні тривали слухання.
За матеріалами справи, підозрюваний в організації нападу на Катерину Гандзюк Сергій Торбін на замовлення осіб, імена яких не називалися, схилив інших обвинувачених Грабчука, Васяновича, Вишневського та Горбунова до участі в замаху.
Усі п'ятеро визнали свою провину і погодилися на угоду зі слідством. Вироки їм оголосять у четвер. Нагадаю, напад на херсонську активістку Катерину Гандзюк стався торік у липні. Жінку облили кислотою. За кілька місяців після численних операцій вона померла.
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