Иск против России в Гааге: Украина обнародовала "железные" аргументы [ Редактировать ]
Замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль во вторник, 4 июня, выступила в Международном суде ООН в Гааге по иску Украины о нарушении Россией конвенций о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации, сообщает "Интерфакс-Украина".
"Вчера Россия показала свое отношение к международному праву. Это пренебрежение к праву и народу Украины. Это затягивание процесса с целью избежать ответственности за свое незаконное поведение. Это обезображивание принципов международного права с целью легитимизации своей разрушительной деятельности. И, наконец, когда все это не срабатывает, в ход идет отрицание всех известных фактов", - сказала Зеркаль.
Замминистра подчеркнула, что Россия уже совершила многочисленные нарушения международного права, а теперь стремится избежать ответственности за все без исключения. Дипломат также обратила внимание судей на то, что предписание Суда о восстановлении деятельности Меджлиса в Крыму, а также об образовании на украинском языке остается без выполнения российской стороной.
"Россия не хочет, чтобы этот суд рассматривал дело Украины по существу. Зато она пытается создать альтернативную реальность и манипулировать фактами. Позвольте быть откровенной: версия фактов, которую вы услышали вчера - чушь. Россия преждевременно требует обсудить факты на этой неделе, поскольку на стадии рассмотрения по существу, с полным и надлежащим изучением всех доказательств, Россия не сможет защитить свое поведение", - отметила дипломат.
По ее мнению, Россия продолжает искажать дело, представляя его как политически мотивированное и надуманное.
"На этой неделе перед вами стоит единственный вопрос - это вопрос юрисдикции. Господин председатель, адвокаты Украины представят четкие аргументы, наше дело представлено на ваше рассмотрение должным образом", - резюмировала Зеркаль.
Как сообщалось, накануне свои аргументы в Гааге предоставила Россия. Зеркаль говорит, что Россия повторила претензии двухлетней давности.
Отметим, 3-7 июня проходят слушания относительно предыдущих возражений РФ (юрисдикции) по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.
Раньше сообщалось о том, что Россия в Гааге обвинила Украину в дискриминации русскоговорящих. А также суд в Гааге рассмотрит возражения России по иску Украины.
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