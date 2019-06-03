В Международном суде в Гааге начинают рассматривать иск Украины против России по сути. 3 июня будут заслушаны возражения российской стороны. В Министерстве иностранных дел России считают, что Киев нарушил процессуальные процедуры перед обращением в Гаагу.

"Россия будет доказывать отсутствие юрисдикции по нескольким основаниям. В частности, мы отрицаем наличие спора между двумя странам по упомянутым конвенциям в принципе и намерены обосновать тот факт, что Украина недобросовестно пытается задействовать их механизмы разрешения споров для достижения политических целей", - говорится в сообщении.

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Москва считает, что украинские обвинения не имеют отношения ни к одной из конвенций, по которым Киев подал иск (международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма и международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации). Российская сторона заявляет, что война на Донбассе не регулируется конвенцией о финансировании терроризма, а претензии Киева об аннексии Крыма якобы не могут быть предъявлены на основании конвенции по расовой дискриминации.

"Наряду с этим российские представители приведут иные юрисдикционные возражения, связанные, в частности, с неготовностью Украины в полной мере выполнить обязательные процессуальные условия, которые согласно упомянутым конвенциям должны быть соблюдены до обращения в Международный суд ООН", - заявили в МИД РФ и цинично заявили, что Украина не пыталась решить возникшие разногласия с Россией посредством переговоров.

Напомним, суд в Гааге рассмотрит возражения России по иску Украины. А также российские власти не считают себя стороной судебного разбирательства в международном арбитражном суде в Гааге.