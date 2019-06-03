Представитель России в Международном суде ООН Григорий Лукьянцев обвинил Украину в "притеснениях русскоязычного населения", сообщает "Укринформ".

"Украина утверждает о нарушении Россией Международной конвенции, о ликвидации всех форм расовой дискриминации, однако сама не придерживается этого и сама, в свою очередь, на материковой территории прибегает к дискриминации русскоязычного населения. Татар начала защищать только после аннексии Крыма с целью защиты своих политических интересов" , - заявил Лукьянцев.

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Представитель России также утверждает, что Украина не обеспечила всех процедур, предусмотренных статьей 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Напомним, 3-7 июня проходят слушания относительно предыдущих возражений Российской Федерации (юрисдикции) по делу о применении и толковании Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Раньше сообщалось о том, что суд в Гааге рассмотрит возражения России по иску Украины. А также российские власти не считают себя стороной судебного разбирательства в международном арбитражном суде в Гааге.