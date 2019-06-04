Под Киевом вспыхнула птицефабрика (фото) [ Редактировать ]
Во вторник, 4 июня, под Киевом начался масштабный пожар. Горит птицефабрика в селе Борисы, которое находится недалеко от города Васильков. На место стягивают дополнительные силы спасателей, передает "Информатор".
Площадь пожара составляет более 15 тысяч квадратных метров.
На данный момент спасатели пытаются локализовать возгорание. Информации о пострадавших нет. Столб дыма видно издалека. К месту инцидента съезжаются пожарные с ближайших населенных пунктов.
Фото: Информатор
Ранее сообщалось, что под Черниговом взорвалась заправка, а также в Одессе горел жилой дом.
по теме
Под Черниговом взорвалась заправка
В ночь на вторник произошло возгорание и взрыв газовой емкости
Под Киевом родители нашли окровавленного ребенка
Когда они обратились в больницу, у малыша обнаружили пулевое ранение в голову
Под Кременчугом на свалке не могут потушить пожар
С четверга, 30 мая, спасатели пытаются потушить пожар вблизи с. Белецковка Кременчугского района
Под Киевом повесился студент Академии прокуратуры
Событие случилось в селе Крюковщина Киево-Святошинского района