Во вторник, 4 июня, под Киевом начался масштабный пожар. Горит птицефабрика в селе Борисы, которое находится недалеко от города Васильков. На место стягивают дополнительные силы спасателей, передает "Информатор".

Площадь пожара составляет более 15 тысяч квадратных метров.

На данный момент спасатели пытаются локализовать возгорание. Информации о пострадавших нет. Столб дыма видно издалека. К месту инцидента съезжаются пожарные с ближайших населенных пунктов.

Фото: Информатор

Ранее сообщалось, что под Черниговом взорвалась заправка, а также в Одессе горел жилой дом.