В Одессе горел жилой дом (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 3 июня, в Одессе во время пожара эвакуировали 15 жильцов дома, передает golos.ua.
Огонь распространился на верхние этажи. Речь идет о трехэтажном жилом доме. На первом этаже здания загорелся тамбур, что могло привести к распространению огня непосредственно на квартиры. К семи часам площадь возгорания составила 15 кв. м.
Уже в 7:08 пожар был ликвидирован. Люди не пострадали. На место возгорания приехали 9 пожарных машин и 30 спасателей.
Ранее сообщалось, что в России вспыхнул завод, а также под Кременчугом на свалке не могут потушить пожар.
по теме
Под Кременчугом на свалке не могут потушить пожар
С четверга, 30 мая, спасатели пытаются потушить пожар вблизи с. Белецковка Кременчугского района
В Киеве горел парк (фото)
В воскресенье, 26 мая, в Киеве произошел пожар на территории парка Муромец в Деснянском районе
В Киеве во время пожара сгорели десять машин (фото)
В ночь на 24 мая в Киеве по адресу улица Мукачевская, 14 произошел пожар
В Днепре вспыхнул гараж с автомобилем внутри
В пятницу, 24 мая, в центре Днепра в одном из гаражей на проспекте Дмитрия Яворницкого внезапно вспыхнул пожар
Под Винницей женщина подожгла дом с ребенком
Женщина подожгла вещи в доме, чем вызвала пожар