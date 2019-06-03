В понедельник, 3 июня, в Одессе во время пожара эвакуировали 15 жильцов дома, передает golos.ua.

Огонь распространился на верхние этажи. Речь идет о трехэтажном жилом доме. На первом этаже здания загорелся тамбур, что могло привести к распространению огня непосредственно на квартиры. К семи часам площадь возгорания составила 15 кв. м.

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Уже в 7:08 пожар был ликвидирован. Люди не пострадали. На место возгорания приехали 9 пожарных машин и 30 спасателей.

Ранее сообщалось, что в России вспыхнул завод, а также под Кременчугом на свалке не могут потушить пожар.