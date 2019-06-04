Иск против России в Гааге: суд обнародовал доказательства Украины [ Редактировать ]
Международный суд ООН обнародовал украинский меморандум, который документально подтверждает нарушение Россией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, передает "Украинформ".
В частности, документ содержит более тысячи приложений. Пока приложения недоступны, в них изложены доказательства по существу дела.
Раньше сообщалось о том, что Украина обнародовала "железные" аргументы в Гааге. А также Россия в Гааге обвинила Украину в дискриминации русскоговорящих.
по теме
Рада не рассмотрела законопроект Зеленского об импичменте
Депутаты не включили в повестку дня законопроект Зеленского
Зеленский назначил представителя президента в Конституционном суде
Президент назначил своего представителя в Конституционном суде Украины
Первая встреча Зеленского с Юнкером: чего ожидают в Еврокомиссии
Еврокомиссия подтвердила, что встреча Зеленского и Юнкера состоится, а также рассказали о своих ожиданиях
Стефанчук призвал Раду рассмотреть законопроекты Зеленского
Представитель президента в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук призвал депутатов рассмотреть законопроекты Зеленского
Зеленский назначил личного пресс-секретаря: кто им стал
Зеленский определился с должность личного пресс-секретаря