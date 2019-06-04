Международный суд ООН обнародовал украинский меморандум, который документально подтверждает нарушение Россией Конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, передает "Украинформ".

В частности, документ содержит более тысячи приложений. Пока приложения недоступны, в них изложены доказательства по существу дела.

Раньше сообщалось о том, что Украина обнародовала "железные" аргументы в Гааге. А также Россия в Гааге обвинила Украину в дискриминации русскоговорящих.