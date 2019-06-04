Евросоюз назначил нового главу миссии в Украине [ Редактировать ]
Во вторник, 4 июня, Антти Хартикайнен был назначен новым главой Консультативной миссии Европейского Союза в Украине (EUAM). Он приступит к исполнению своих обязанностей 1 июля 2019 года, и его мандат продлится до 30 июня 2020 года, передает "УНН".
Так, сообщается, что Антти Хартикайнен в настоящее время является генеральным директором финской таможни. Ранее он был главой Миссии ЕС по приграничной помощи (EUBAM) в Ливии, заместителем главы Миссии ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине и руководителем группы Консультативной группы ЕС по Армении. Хартикайнен имеет более двадцати лет опыта работы в финской государственной службе, а именно в Министерстве внутренних дел.
Решение было принято Комитетом по политическим вопросам и безопасности Совета ЕС.
Ранее сообщалось, что Россия усилила санкции против Евросоюза, а также Украина прокомментировала результаты выборов в Европарламенте.
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