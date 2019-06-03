Первая встреча Зеленского с Юнкером: чего ожидают в Еврокомиссии [ Редактировать ]
Европейская комиссия подтвердила, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера состоится во вторник в Брюсселе, заявил на брифинге представитель Еврокомиссии Маргаритис Шинаси, сообщает "Укринформ".
"Это будет первая встреча с новым президентом Украины, и мы очень ждем этой встречи. Это будет возможность поддержать очень хороший уровень отношений, которые мы имели с Украиной также при президенте Порошенко. У нас широкий круг вопросов сотрудничества, в частности в политике, в экономике, в развитии общества. У нас есть целевая Миссия, которая помогает Украине в структурных реформах. Поэтому у нас есть много вопросов для совместного обсуждения", - отметил Шинаси.
Спикер отметил, что информацию о встрече Зеленского и Юнкера журналисты получат "обычными каналами". Никаких общих подходов к прессе после встречи пока не предусмотрено.
Раньше сообщалось о том, что в Евросоюзе призвали начать переговоры о вступлении двух государств. А также в Евросоюзе сделали заявление о будущем Украины.
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