Россия расширила список представителей стран-членов и институтов Евросоюза, которым запрещен въезд на территории РФ. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

В заявлении российского ведомства говорится, что в последнее время ЕС отличился принятием ряда решений, предусматривающих применение в отношении некоторых российских граждан ограничительных мер одностороннего характера.

В МИД подчеркнули, что Российская Федерация неоднократно предостерегала сторону ЕС от использования противоречащего международному праву инструмента односторонних санкций. В связи с принятыми ЕС решениями открыто заявляли о том, что Россия оставляет за собой право на соразмерные ответные действия. Количество фигурантов российского списка доведено до паритетного со списком Евросоюза, добавили в МИД России.

Ранее сообщалось, что Украина готовит новые санкции против России. Также стало известно, что Совет Европы поддержал снятие санкций против России. В свою очередь, в МИД Украины заявили, что СЕ находится в кризисном состоянии.