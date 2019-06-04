Детям-мутантам грозит преждевременная смерть [ Редактировать ]
Ученые Калифорнийского университета заявили, что мутация увеличивает риск преждевременной смерти детей. Об этом пишет MedicalXress.
Исследователи сделали анализ 400 тысяч геномов, которые содержатся в базе данных Biobank. В итоге они установили, что люди, имеющие две мутантных копии гена CCR5, подвержены риску преждевременной смерти в возрасте 41-78 лет.
Ген CCR5 кодирует размещенный на поверхности иммунных клеток белок. Он, в свою очередь, содействует некоторым штаммам ВИЧ, включая наиболее распространенные, в заражении организма. Мутация его защищает от ВИЧ-инфекции. Встречается она у жителей Северной Европы, в частности - у 11 процентов.
Мутация в гены человеческих эмбрионов была внесена китайским генетиком Хэ Цзянькуем в рамках лечения бесплодия нескольких бездетных пар. В итоге родилась пара генетически модифицированных близнецов.
Эта работа была позднее широко подвергнута критике и осуждению.
Ранее мы писали о том, что в Азии родился трехглазый мутант.
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