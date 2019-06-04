Наташа Королева насмешила фанатов новым образом (фото) [ Редактировать ]
46-летняя певица Наташа Королева регулярно радует поклонников новыми фотографиями. Вот на днях артистка поделилась снимком со Дня рождения.
На фото Королева предстала в забавном полосатом костюме. Отметим, что перед своим личным праздником она много занималась спортом и даже шла на шокирующие процедуры, чтобы выглядеть хорошо на предстоящем концерте.
Ранее сообщалось, что Наташа Королева кардинально сменила имидж.
по теме
Вера Брежнева похвасталась идеальной фигурой (фото)
Фигурой 37-летней Веры Брежневой восхищаются многие поклонники
"Я все прощу": Коляденко вновь позвал Ирину Билык замуж (видео)
В прошлом Дима Коляденко и Ирина Билык уже пытались построить отношения, но все закончилось скандальным расставанием
Лобода поразила фигурой в бикини (фото)
Популярная певица Светлана Лобода иногда радует поклонников новыми снимками
София Ротару трогательно поздравила внучку с днем рождения
В четверг, 30 мая, внучка легендарной украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко ярко отметила 19-летие
"Хороша мать": Анфиса Чехова шокировала фигурой в купальнике
Популярная ведущая Анфиса Чехова никогда не стеснялась демонстрировать свою фигуру