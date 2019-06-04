46-летняя певица Наташа Королева регулярно радует поклонников новыми фотографиями. Вот на днях артистка поделилась снимком со Дня рождения.

На фото Королева предстала в забавном полосатом костюме. Отметим, что перед своим личным праздником она много занималась спортом и даже шла на шокирующие процедуры, чтобы выглядеть хорошо на предстоящем концерте.

Ранее сообщалось, что Наташа Королева кардинально сменила имидж.