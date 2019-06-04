У Києві та області проводять заміри повітря через масштабну пожежу на птахофабриці у Василькові, - про це повідомляє прес-служба КМДА.

Фахівці перевіряють наявність у повітрі продуктів горіння. Хоча зараз ситуація під контролем, комунальники однаково працюватимуть цілодобово.

Нагадаємо, сьогодні у Василькові сталася пожежа на птахофабриці. Вогонь поширився на півтора гектара території. Загиблих і постраждалих немає.