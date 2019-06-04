Які зміни потрібні в Україні для розбудови сучасної демократичної держави?

Про перетворення та способи їх досягнення говорили учасники Національного форуму "Трансформація України". Серед них - представники церков, громадські активісти, чиновники, дипломати і підприємці.

Учасники заходу закликали новообраного президента створити окремий орган, який би опікувався спільними для українців та іноземців проектами. Свою готовність поділитися досвідом і надати підтримку в реформуванні держави висловили також присутні дипломати і політики.

"Глибока трансформація - вона мусить початися зі зміни ролі функції підзвітності інституції в країні. У нас дуже слабкі інституції. Ми не можемо піднятися і стати в повний зріст, як сильна країна - тому що інституції незбалансовані, непідконтрольні, невідповідальні, і ті, які не живуть справжніми стратегіями розвитку України. І ми нічого з вами не зможемо зробити, якщо не перейдемо до аналізу - чому ці інституції державні не працюють.

Друге: це правосуддя. Без правосуддя ми не залучимо з вами потужних інвесторів, інвестиції в Україну, тому що право приватної власності в Україні не захищене. І у нас не захищені права і свободи людей ,в тому числі", - наголосила Юлія Тимошенко, лідер ВО "Батьківщина".

"Головна мета форуму - створення умов для спільних дій України, громадянського суспільства, наших міжнародних партнерів по реалізації Стратегії трансформації України та незворотньому розвитку України, як сучасної, конкурентноздатної та демократичної держави європейського типу", - зазначив Анатолій Кінах, президент Українського союзу промисловців та підприємців.