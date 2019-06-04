Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і голова Нацполіції Сергій Князєв зустрілися з мамою та бабусею Кирила Тлявова.

Родичі хлопчика попросили про психологічну допомогу для старшого сина - Дениса.

Князєв запевнив: буде зроблено все необхідне для розслідування обставин трагедії. І повідомив, що співробітники управління Нацполіції у Київській області зголосилися перерахувати сім'ї загиблого свій одноденний заробіток.