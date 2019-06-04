У столичному Жовтневому палаці відбувся щорічний фестиваль під назвою "Божі діти".

Тут зібрали малечу різного віку та соціального статусу. Організувало захід, як і торік, керівництво Української Православної Церкви. Священнослужителі нагородили талановиту молодь і відзначили меценатів. А також наголосили: фестиваль відбувається вчетверте і створений для дітей позбавлених батьківської турботи.

"Ми зібрані в події воскресшого Христа в дні захисту дітей - і це є всесвітня історична подія. Ми повинні разом це звершувати, прививати любов до церкви, до земної батьківщини. Тому що, поганий громадянин землі - не може бути громадянином неба. І я передаю всім благословення Митрополита Київського та всієї України Онуфрія. Особисто я, вдячний архімандриту Глєбу, братії Києво-Печерської Лаври і меценатам, які докладають зусиль для цієї справи - тому що це майбутнє нашої держави і церкви. Це здійснюється лише раз на рік. І я радію від того, що щороку приїздить більше дітей, дітей-сиріт. І тим самим, ми вбачаємо волю і промисел Божий", - наголосив Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.