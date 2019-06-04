"Божі діти": керівництво УПЦ нагородило знедолених дітей [ Редактировать ]
У столичному Жовтневому палаці відбувся щорічний фестиваль під назвою "Божі діти".
Тут зібрали малечу різного віку та соціального статусу. Організувало захід, як і торік, керівництво Української Православної Церкви. Священнослужителі нагородили талановиту молодь і відзначили меценатів. А також наголосили: фестиваль відбувається вчетверте і створений для дітей позбавлених батьківської турботи.
"Ми зібрані в події воскресшого Христа в дні захисту дітей - і це є всесвітня історична подія. Ми повинні разом це звершувати, прививати любов до церкви, до земної батьківщини. Тому що, поганий громадянин землі - не може бути громадянином неба. І я передаю всім благословення Митрополита Київського та всієї України Онуфрія. Особисто я, вдячний архімандриту Глєбу, братії Києво-Печерської Лаври і меценатам, які докладають зусиль для цієї справи - тому що це майбутнє нашої держави і церкви. Це здійснюється лише раз на рік. І я радію від того, що щороку приїздить більше дітей, дітей-сиріт. І тим самим, ми вбачаємо волю і промисел Божий", - наголосив Митрополит Павло, намісник Києво-Печерської Лаври.
по теме
Активісти вимагають засудити поліцейських-вбивць до довічного ув'язнення
Активісти пікетують Головне Управління Нацполіції в Києві - люди несуть дитячі іграшки, як символ пам'яті про убитого від кулі правоохоронця, Кирила Твялова
У суді обирали запобіжний захід поліцейським-вбивцям 5-річного хлопчика
Двоє нетверезих копів стріляли по мішенях у дворі і одна куля влучила у 5-річного хлопчика
Благодійний фонд "Таблеточки" привітав пацієнтів "Охматдиту" з міжнародним Днем захисту дітей
Волонтери зробили все, щоб пацієнти київської лікарні "Охматдит" відчули святковий настрій. Від самого ранку подвір'я онкогематологічного відділення не впізнати
Комітет з питань соцполітики домігся прийняття законопроектів для надання пільг усиновлювачам дітей-сиріт - Сергій Каплін
Відтепер усиновлювачам дітей-сиріт держава гарантуватиме оплачувані відпустки - відповідне рішення нардепи ухвалили під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради
У Києві стартував міжнародний кінофестиваль "Молодість"
Церемонія відкриття свята відбувалася в кінотеатрі "Київ" - хто із зірок приїхав і які фільми привезли?