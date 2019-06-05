Украина сможет получить 500 млн евро второго транша от ЕС [ Редактировать ]
Европейский Союз завершит рассмотрение вопроса о предоставлении Украине второго транша в размере 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи ЕС, как только украинская сторона выполнит соответствующие требования для их получения. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис на встрече с президентом Украины в Брюсселе, передает пресс-служба АП.
Украинский президент заверил, что Украина будет придерживаться взятых на себя международных обязательств, в том числе и во взаимоотношениях с международными финансовыми институтами.
"В этой связи европейскую сторону уведомили о результатах встречи главы государства с представителями Международного валютного фонда, во время которой было достигнуто понимание дальнейших шагов в сотрудничестве с фондом", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
Домбровскис также выразил уверенность в сохранении солидарности в отношении Украины в будущем составе Европейской комиссии и Европейского совета.
Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал о планах по Донбассу, а также заявил о том, что готов к переговорам с Россией.
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