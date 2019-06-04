Мы готовы к переговорам с Россией - Зеленский [ Редактировать ]
Во вторник, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению Минских соглашений, сообщает ТАСС.
"Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить Минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", - сказал он.
Зеленский отметил, что "хочет дать новый импульс участия Украины в Альянсе, так как российская агрессия остается вызовом".
"Мы надеемся восстановить диалог Украина - НАТО на уровне глав государств, правительств и министров обороны", - отметил он.
Вместе с тем президент признал, что сначала Украине необходимо провести реформы, которые позволят привести страну к стандартам НАТО.
Украинский лидер сообщил, что в предстоящей 5 июня встрече контактной группы по урегулированию на востоке Украины впервые примет участие новый начальник Генштаба вооруженных сил Руслан Хомчак.
"Там будут некоторые предложения. Мы хотим все закончить: прекращение огня, обмен пленными и много пунктов", - сказал Зеленский.
При этом глава государства добавил, что не хотел бы раскрывать сразу все позиции украинской стороны.
Напомним, что Зеленский приехал в Брюссель с первым зарубежным визитом. Также Юнкер назвал Зеленского новым другом.
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