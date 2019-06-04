Во вторник, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил о готовности к переговорам с Россией и выполнению Минских соглашений, сообщает ТАСС.

"Мы готовы вести переговоры с Россией, готовы внедрить Минские соглашения, но сначала мы должны быть способны защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле", - сказал он.

Зеленский отметил, что "хочет дать новый импульс участия Украины в Альянсе, так как российская агрессия остается вызовом".

"Мы надеемся восстановить диалог Украина - НАТО на уровне глав государств, правительств и министров обороны", - отметил он.

Вместе с тем президент признал, что сначала Украине необходимо провести реформы, которые позволят привести страну к стандартам НАТО.

Украинский лидер сообщил, что в предстоящей 5 июня встрече контактной группы по урегулированию на востоке Украины впервые примет участие новый начальник Генштаба вооруженных сил Руслан Хомчак.

"Там будут некоторые предложения. Мы хотим все закончить: прекращение огня, обмен пленными и много пунктов", - сказал Зеленский.

При этом глава государства добавил, что не хотел бы раскрывать сразу все позиции украинской стороны.

Напомним, что Зеленский приехал в Брюссель с первым зарубежным визитом. Также Юнкер назвал Зеленского новым другом.