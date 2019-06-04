Вол вторник, 4 июня, в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский встречается с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, сообщает ТАСС.

Так, во время рукопожатия журналисты спросили у Юнкера, скучает ли он по Петру Порошенко, на что председатель Еврокомиссии ответил: "У меня новый друг".

И Зеленский тут же добавил:

Я лучше, новый лучше старого.

Во время поездки президента сопровождает заместитель главы его администрации Вадим Пристайко и постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.

Напомним, что Зеленский приехал в Брюссель с первым зарубежным визитом.