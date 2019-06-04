"Новый лучше старого": Юнкер назвал Зеленского другом [ Редактировать ]
Вол вторник, 4 июня, в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский встречается с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, сообщает ТАСС.
Так, во время рукопожатия журналисты спросили у Юнкера, скучает ли он по Петру Порошенко, на что председатель Еврокомиссии ответил: "У меня новый друг".
И Зеленский тут же добавил:
Я лучше, новый лучше старого.
Во время поездки президента сопровождает заместитель главы его администрации Вадим Пристайко и постоянный представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.
Напомним, что Зеленский приехал в Брюссель с первым зарубежным визитом.
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