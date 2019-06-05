Через убивство дитини, Верховна Рада вимагає звіту керівників правоохоронних органів: очільника МВС, голови Нацполіції, начальника Державного бюро розслідувань та Генпрокурора.

Кілька фракцій заявили, що керівники цих відомств теж мають відповісти за трагедію та пояснити, як таке могло статися. Народні депутати закликали прокуратуру та ДБР якнайшвидше провести розслідування і без зволікань передати справу до суду.