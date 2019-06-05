На Волині хвиля псевдомінувань. За 5 днів - 80 випадків. Зокрема, й лікарень. Звідти по кілька разів на день вивозили пацієнтів.

Повідомлення правоохоронці отримували електронною поштою з різних скриньок. Відстежити псевдомінерів поки що не вдалося. На жодному з об'єктів спецслужби вибухівку не знайшли. За всіма фактами розпочали розслідування.

У СБУ заявили: такі фіктивні замінування - один з елементів гібридної війни.