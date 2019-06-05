Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение польского президента Анджея Дуды приехать в Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Дуда пригласил Зеленского посетить Варшаву с визитом в день годовщины начала Второй Мировой войны. В пресс-службе главы государства сообщили, что президент с благодарностью принял приглашение.

"Надеюсь и верю, что мы совместными усилиями будем творить историю успеха искренних отношений дружбы и партнерского взаимодействия между Украиной и Польшей", - заявил Зеленский.

Напомним, что Зеленский приехал в Брюссель с первым зарубежным визитом.