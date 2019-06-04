Зеленский приехал в Брюссель с первым зарубежным визитом [ Редактировать ]
Во вторник, 4 июня, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель (Бельгия) с первым зарубежным визитом. Об этом он написал в своем Facebook.
Глава государства отметил, что впереди у него ряд встреч на высшем уровне.
"Прилетел в Брюссель. Впереди - ряд встреч на высшем уровне. Но из головы не идет 5-летний Кирилл. И еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины. По данным мониторинговой миссии ООН, на 1 июня этого года на Донбассе потеряли жизнь 147 маленьких украинцев. 98 мальчиков. 49 девочек. Ранены 363 ребенка", - проинформировал президент.
Зеленский добавил, что сейчас около 200 тысяч детей являются внутренне перемещенными лицами, а статус жертв войны получили почти 23 тысячи детей.
"Для десятков тысяч эта война обернулась насилием - психологическим, сексуальным, физическим. Сегодня, в Международный день невинных детей, я пользуюсь случаем, чтобы еще раз напомнить нашим европейским друзьям эти ужасные цифры и призвать Россию прекратить войну... Мои разговоры с лидерами Европы начнутся сегодня с вопроса - как мы вместе будем давить на агрессора? Как мы будем принуждать его к миру?" - написал глава государства.
Он убежден, что решение обязательно будет найдено.
"Вместе мы найдем решение. Пусть не сегодня, но обязательно найдем. Обязаны найти - ради детей", - подчеркнул президент.
Раньше сообщалось о том, что президент Польши Анджей Дуда намерен пригласить президента Владимира Зеленского. А также 30 мая Зеленский встретился с сенатором США.
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