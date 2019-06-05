Вознесение Господне: приметы и запреты [ Редактировать ]
6 июня отмечается большой православный праздник - Вознесение Господне. Он зависит от даты Пасхи, так как отмечается строго на сороковой день после Светлого Воскресения, в четверг
Вознесение Господне относится к 12 Двунадесятых праздников и верующие его очень почитают. Библия гласит, что Иисус, после воскрешения, больше месяца прожил на земле, среди своих учеников, а на сороковой день собрал их на горе Елеон, благословил и вознесся на небеса. Всем присутствующим явились ангелы и сообщили о том, случится второе пришествие Христа на землю, чтобы судить и живых, и мертвых. Каковы традиции этого праздника, что можно и нельзя делать в этот день?
Что нельзя делать в этот день
- В этот день запрещен физический труд и любая другая работа по дому, в том числе и рукоделие: шитье, вязание и другие.
- В Вознесение Господне нельзя произносить фразу "Христос Воскрес", как сорок дней до этого, потому что в этот выносят Плащаницу.
- В этот день нельзя ссориться, ругаться, злиться или думать о плохом, проведите день в духовном спокойствии.
- Подайте милостыню или помогите тому, кто нуждается, накормите голодного, так как отказывать в праздник в помощи запрещено.
Что нужно сделать в праздник Вознесение
- Если вы с кем-то в ссоре или кого-то обидели, обязательно в этот день попросите прощения, только искренне и от всего сердца.
- На Вознесение принято ходить к родственникам в гости и угощать их традиционным печеньем "Лесенки".
- Народные традиции
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- На Вознесение верующие украшают свои дома травами и зеленью, потому что лето уже окончательно вступает в свои права.
В народе на этот праздник устраивали гуляния, и водили хороводы. К празднику хозяйки пекут традиционные угощения — пироги с начинкой из зеленого лука и печенье "Лесенки". Эти печенья символизируют ступени на небо, так как имеют семь перекладин.
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