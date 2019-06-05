На Донбассе ракета попала в авто военных: погибли люди [ Редактировать ]
В районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе двое украинских бойцов погибли, один был ранен в результате попадания противотанковой управляемой ракеты в автомобиль. Об этом сообщается на странице оперативного командования "Восток" Вооруженных сил Украины в Facebook.
"Печальные новости от 17-й отдельной танковой криворожской бригады. Вследствие попадания ПТУР (противотанковой управляемой ракеты) в автомобиль ГАЗ-66, перевозивший продукты, погибли два бойца и один военнослужащий нашей бригады ранен", - говорится в сообщении.
Командование выражает соболезнования семьям погибших и семье раненого.
Ранее мы писали о том, что на Донбассе были убиты украинские военные. Также Зеленский рассказал о планах по Донбассу
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