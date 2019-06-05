На Сході України загострення: попередньої доби там загинули двоє військових. Вони саме доправляли харчі на позиції Об'єднаних сил, що біля Новоселівки-2. У вантажівку влучила протитанкова керована ракета, - повідомляють у штабі.

Ще троє армійців зазнали поранень - їх терміново евакуювали до мобільного госпіталю.

Минулої доби бойовики 16 разів обстріляли позиції ЗСУ. Накривали із потужних мінометів, БМП, протитанкових ракетних комплексів та снайперської зброї. "Найгарячіше" було біля Авдіївки, Опитного й Талаківки. А під ранок противник прицільно бив по околицях Золотого-один.

Під час цього обстрілу захисники втратили ще одного армійця. За даними розвідки, ліквідовано двох окупантів.