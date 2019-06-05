Втрати на Донбасі: ворожа ракета влучила у військову вантажівку [ Редактировать ]
На Сході України загострення: попередньої доби там загинули двоє військових. Вони саме доправляли харчі на позиції Об'єднаних сил, що біля Новоселівки-2. У вантажівку влучила протитанкова керована ракета, - повідомляють у штабі.
Ще троє армійців зазнали поранень - їх терміново евакуювали до мобільного госпіталю.
Минулої доби бойовики 16 разів обстріляли позиції ЗСУ. Накривали із потужних мінометів, БМП, протитанкових ракетних комплексів та снайперської зброї. "Найгарячіше" було біля Авдіївки, Опитного й Талаківки. А під ранок противник прицільно бив по околицях Золотого-один.
Під час цього обстрілу захисники втратили ще одного армійця. За даними розвідки, ліквідовано двох окупантів.
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