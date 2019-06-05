Кабмин попросит президента уволить глав ОГА [ Редактировать ]
В среду, 5 июня, Кабинет министров попросит президента Владимира Зеленского уволить глав областных государственных администраций. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман.
По словам Гройсмана, в областях должны быть управленцы, которые будут нести ответственность за регион в пределах своих полномочий.
"Мы сегодня подаем президенту на увольнение ряд глав областных государственных администраций. И ожидаем, что Администрация президента вместе с Секретариатом Кабмина обработает механизмы отбора новых претендентов на должности глав ОГА, чтобы мы сработали достаточно оперативно. Потому что в областях должны быть управленцы, которые будут нести ответственность за регион в пределах своих полномочий. Мы как можно быстрее проведем все подготовительные работы", - заявил он.
Напомним, что Зеленский приехал в Брюссель с первым зарубежным визитом. Также президента уже пригласили в Польшу.
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