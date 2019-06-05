Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседание в Минске. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.

"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - сообщила она.

Украину на заседании представляет Леонид Кучма.

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму полномочным представителем Киева в контактной группе. Ранее он уже занимал эту должность с 2014-го по 2018 год.