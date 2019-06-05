В Минске началось заседание ТКГ [ Редактировать ]
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседание в Минске. Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Дарка Олифер.
"В Минске началось заседание трехсторонней контактной группы", - сообщила она.
Украину на заседании представляет Леонид Кучма.
Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Леонида Кучму полномочным представителем Киева в контактной группе. Ранее он уже занимал эту должность с 2014-го по 2018 год.
по теме
Украина будет добиваться "урожайного перемирия" - Кучма
Одним из первых вопросов, которые Украина должна поднять во время переговоров, должен стать вопрос безопасности в целом
Брифинг Зеленского и Кучмы: президент сделал важное заявление
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами украинской делегации Трехсторонней контактной группы
Саммит Украина-ЕС: названа возможная дата
Владимир Зеленский и президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер озвучили, когда может состоятся саммит
Украина сможет получить 500 млн евро второго транша от ЕС
ЕС завершит рассмотрение вопроса о предоставлении второго транша, как только украинская сторона выполнит соответствующие требования
Украина и Польша должны бороться против "Северного потока-2" - Зеленский
Президент заявил, что Украина благодарна за поддержку, которую оказывает Польша для защиты украинских интересов