Брифинг Зеленского и Кучмы: президент сделал важное заявление [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами украинской делегации Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. В понедельник, 3 июня, во время брифинга глава государства сообщил, что отныне главой Трехсторонней контактной группы будет Леонид Кучма.
"У нас есть общая позиция - это восстановление наших переговоров по Донбассу в "нормандском формате" и разблокирование Минского процесса. Уже 5 июня будет встреча Трехсторонней группы во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой" - заявил президент.
Второй президент Украины отметил, что рад удостоится такой чести. По его словам, уже есть предложения, которые помогут активизировать Минский процесс.
"Мы обменялись мнениями, что в первую очередь надо делать. Проблема безопасности - один из главных вопросов" - сказал Леонид Кучма.
Зеленский же, напоследок отметил, что в любом случае торговать суверенитетом Украины никто не собирается.
Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал отчет о первых шагах СБУ через две недели.
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