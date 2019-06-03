Президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами украинской делегации Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. В понедельник, 3 июня, во время брифинга глава государства сообщил, что отныне главой Трехсторонней контактной группы будет Леонид Кучма.

"У нас есть общая позиция - это восстановление наших переговоров по Донбассу в "нормандском формате" и разблокирование Минского процесса. Уже 5 июня будет встреча Трехсторонней группы во главе с Леонидом Даниловичем Кучмой" - заявил президент.

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Второй президент Украины отметил, что рад удостоится такой чести. По его словам, уже есть предложения, которые помогут активизировать Минский процесс.

"Мы обменялись мнениями, что в первую очередь надо делать. Проблема безопасности - один из главных вопросов" - сказал Леонид Кучма.

Зеленский же, напоследок отметил, что в любом случае торговать суверенитетом Украины никто не собирается.

Ранее сообщалось, что Зеленский потребовал отчет о первых шагах СБУ через две недели.