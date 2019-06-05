Заседание ТКГ: в Минске договорились о новом перемирии [ Редактировать ]
Представители Трехсторонней контактной группы на своем заседании в Минске договорились разработать механизм пошагового прекращения огня на Донбассе. Об этом по итогам заседания сообщил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, передает "РБК-Украина".
По его словам, рабочая группа по вопросам безопасности до 19 июня должна разработать новый механизм. Стороны договорились о разведении сил у Станицы Луганской. В течение семи дней на этом участке должен наступить режим тишины.
Кроме того, Кучма рассказал, что на заседании поднимались вопросы военнопленных, в частности моряков, которых РФ незаконно задержала в ноябре 2018 года.
Также группа по гуманитарным вопросам обсуждала вопрос восстановления водоснабжения.
Напомним, в среду, 5 июня, в Минске состоялось заседание Трехсторонней контактной группы.
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